Wereldkampioen Lindsay De Vylder heeft spijt: "Moet ik dringend eens leren"

Dinsdagavond is de Zesdaagse van Gent van start gegaan, met onder meer wereldkampioen ploegkoers Lindsay De Vylder. Samen met Robbe Ghys doet hij een gooi naar een derde eindzege op rij.

Lindsay De Vylder warmt tijdens de Zesdaagse van Gent telkens op in zijn regenboogtrui, maar tijdens de wedstrijden mag hij die niet dragen. De Vylder is namelijk wereldkampioen omnium, enkel de wereldkampioenen ploegkoers mogen hun trui dragen.

Toch geniet de kersverse wereldkampioen met volle teugen, ook al werd hij de voorbije weken geleefd. "Plots komt er van alles op me af dat ik niet gewoon ben", zegt De Vylder bij HLN. Een cameraploeg in huis, een podcast opnemen, een trofee overhandigen op het gala van de Flandrien...

Het is de voorbije weken niet gestopt voor De Vylder. Ook zakelijk niet, want De Vylder kreeg wel enkele aanbiedingen van merken. Maar door sponsordeals van zijn ploeg Team Flanders-Baloise mag hij er meestal weinig mee doen.

De Vylder onderhandelde contracten voor wereldtitel

En omdat zijn wereldtitel zo onverwacht kwam, heeft De Vylder nu ook spijt. "In principe zou ik nu financieel moeten oogsten, maar ik ga dringend beter moeten leren onderhandelen. Ik had al overal getekend vóór het WK."

In Londen en Rotterdam krijgt De Vylder geen bonus, in Gent wel. Met dank aan organisator én zijn baas bij Team Flanders Baloise, Patrick Sercu. "Hij had gelukkig een clausule voorzien voor het geval dat."

Binnenkort rijdt De Vylder ook de Champions League mee, waar hij al zeker is van startgeld is voor 1.500 euro startgeld plus 1.150 euro reisvergoeding. "Niet zo slecht. Het eindklassement is 25.000 euro waard."