Manager onthult dé reden waarom toptalent de deur achter zich dichttrok bij Visma-Lease a Bike

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Johannes Staune-Mittet (22) besloot om de deur bij Visma-Lease a Bike achter zich dicht te trekken. De Noor tekende een contract bij Decathlon-AG2R voor drie jaar.

Vorig jaar vertrok Primoz Roglic ondanks een doorlopend contract bij Visma-Lease a Bike, dit jaar doet de Noor Johannes Staune-Mittet dat. Decathlon-AG2R betaalde een afkoopsom en legde Staune-Mittet vast.

Van een vertrek uit onvrede is er volgens zijn manager Bart van Haaren geen sprake. "Johannes is echt dolblij bij Visma-Lease a Bike. Hij heeft zich er super goed kunnen ontwikkelen. En de ploeg heeft hem ook nooit echt kwijt gewild. Helemaal niet zelfs", zegt Van Haaren bij WielerFlits.

Maar bij Visma-Lease a Bike is het wel een uitdaging om iedereen tevreden te houden. Met Vingegaard, Jorgenson, S. Yates en Kuss heeft de ploeg al heel wat toppers in de grote rondes. En ook onder meer Uijtdebroeks en Nordhagen zijn er nog.

Iedereen tevreden met transfer Staune-Mittet

Visma-Lease a Bike wilde dan ook meewerken aan een transfer als aan de juiste voorwaarden was voldaan. Uiteindelijk is er een situatie waarbij de drie partijen blij zijn met de uitkomst. Visma-Lease a Bike kreeg een aardig bedrag en een extra plek in zijn ploeg.

"Ook financieel is er een gigantische upgrade, eentje die Visma-Lease a Bike ook niet kon bieden", noemt Van Haaren nog een voordeel voor Staune-Mittet. En Decathlon-AG2R heeft nu een nieuwe topper voor de grote rondes in handen.