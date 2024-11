Sep Vanmarcke neemt een "moeilijke" beslissing: "Ruimte in mijn hoofd nodig"

Sep Vanmarcke (36) zal volgend jaar geen ploegleider meer zijn bij Israël-Premier Tech. De ex-renner wil meer tijd doorbrengen met zijn familie en nieuwe uitdagingen vinden.

Op 7 juli 2023 kwam er abrupt een einde aan de wielercarrière van Sep Vanmarcke. Op het Belgisch kampioenschap kreeg hij toen last van hartritmestoornisssen. Uit onderzoek werd toen littekenweefsel op zijn hart ontdekt.

Vanmarcke werd ploegleider, maar heeft nu besloten om daarmee te stoppen. "De voorbije anderhalf jaar was een rollercoaster", zegt Vanmarcke. "Van profwielrenner werd ik ploegleider, nadat ik gediagnosticeerd werd met hartproblemen."

Sep Vanmarcke wil meer tijd met zijn familie

"Dat ik op deze manier moest stoppen, is altijd iets geweest wat moeilijk was om te accepteren. Ik probeerde een zo goed mogelijke ploegleider te zijn, maar in mijn hoofd had ik ruimte nodig. Daarom voel ik de behoefte om het even rustiger aan te doen, meer tijd met mijn familie te besteden en nieuwe doelen in het leven te vinden."

"Ik heb daarom de moeilijke beslissing genomen om mijn huidige positie bij Israel-Premier Tech te verlaten. Ik ben heel dankbaar voor de kansen die het team me heeft gegeven. En nog meer waardeer ik het begrip dat ze hebben voor mijn huidige situatie en beslissing."

"Ik zal het team altijd blijven steunen en wens iedereen het beste voor het seizoen 2025. Wielrennen blijft altijd een groot deel van mijn leven, dus ik kijk er naar uit om voorlopig vanaf de zijlijn te supporteren."