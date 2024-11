Tijden zijn veranderd, met Kopecky op Zesdaagse: "Vroeger was dat het sein om een pintje te gaan drinken"

Na een korte, maar welverdiende vakantie komt Lotte Kopecky weer aan trainen toe. Dat doet ze op de Zesdaagse van Gent.

In het Gentse Kuipke is Lotte Kopecky vandaag en morgen aan de slag. De vrouwen rijden er een Tweedaagse. Organisator Christophe Impens van Golazo is blij met haar komst.

De populariteit van Kopecky is groot. “We hebben vorig jaar gezien dat iedereen bleef zitten. Als de vrouwen koersten, zat de zaal vol. Terwijl dat traditioneel, en dat bedoel ik niet negatief, maar het is gewoon zo, toen we voor het eerst vrouwenkoers probeerden, liepen de tribunes leeg”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Als de vrouwen op de piste kwamen, was dat een sein voor iedereen om zijn pintje te gaan drinken. Nu zit de zaal afgeladen vol om Lotte bezig te zijn. Dat zegt genoeg.”

Lotte Kopecky heeft volgens Impens de rol van Iljo Keisse een beetje overgenomen. “Ze is echt een reden waarom de mensen komen. Dat hebben we vorig jaar onmiddellijk tegen mekaar gezegd toen ze de vrijdag opkwam. Die reactie in de zaal: wow! Lotte is de keizerin van het Kuipke. Ze is de nieuwe Iljo.”

Voor het geld moet ze het alvast niet doen. “We hebben uiteraard een budget ingecalculeerd voor haar in het grotere geheel, maar als Lotte het puur zou doen voor de centen, dan kwam ze niet. Ik denk dat ze dit gewoon wil doen. Ze wil dit niet missen. Eigenlijk is dit een beetje haar ereronde.”