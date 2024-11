Yves Lampaert en vrouw Astrid kondigen heugelijk nieuws aan: "Raad eens..."

Yves Lampaert wordt in april 2025 voor de tweede keer vader. Dat heeft de renner van Soudal Quick-Step aangekondigd op zijn sociale media.

Yves Lampaert heeft samen met zijn vrouw Astrid Demeulemeester al een zoontje Aloïs (3). Daar komt in 2025 dus een tweede kindje bij. "Raad eens wie volgend jaar in april grote broer wordt?", schreven Demeulemeester en Lampaert op zijn sociale media.

In 2021 miste Lampaert de geboorte van zijn zoontje Aloïs. "Ik ben in allerijl na de openingsrit van de Ronde van Denenmarken in de auto gesprongen richting België. Maar ik was toch een 7-tal uur te laat", zei hij toen bij Radio 2.

"Ik moest nog een goeie 950 kilometer naar huis rijden, dus ik wist dat ik het niet ging halen. Ik heb me dan maar aan de kant gezet en de bevalling live gevolgd via facetime, dat was wel speciaal. Nadat ik wist dat alles vlot verlopen was, kon ik rustig verder rijden naar het ziekenhuis in Tielt."

Lampaert trouwde dit jaar ook met Astrid

In april dit jaar stapte Lampaert in het kerkelijk huwelijksbootje met zijn vrouw Astrid, vorig jaar trouwde het paar al voor de wet. Het gezin Lampaert krijgt er in april 2025 dus een vierde lid bij.

Op sportief vlak was het voor Lampaert een wisselvallig jaar. Tijdens het voorjaar kon hij niet uitblinken, maar hij won wel de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland. In de Tour hielp hij Remco Evenepoel aan zijn derde plaats.