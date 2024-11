Keizer van het Kuipke, maar Iljo Keisse pakt uit met verrassende uitspraken over Zesdaagse van Gent

Voor het tweede jaar op rij gaat de Zesdaagse van Gent door zonder Iljo Keisse. Toch mist de Keizer van het Kuipke het niet.

Jarenlang was Iljo Keisse de publiekstrekker in het Gentse Kuipke. Zeven keer won hij de Zesdaagse van Gent. Nu zit Keisse in het publiek en zal hij zo'n vijf van de zes dagen toch aanwezig zijn in het Kuipke.

Twee jaar geleden zette Keisse dus een punt achter zijn carrière, maar hij had het de laatste jaren wel moeite met de druk. Keisse voelde dat hij minder werd en kon niet meer doen wat hij vroeger deed op de piste.

En dat terwijl het publiek dat wel van hem verwachtte. "Ik kon nog wel volgen – al werd zelfs dat op het einde moeilijk. Ik kon op een goed moment zelfs nog een nummer winnen. Maar ik had geen overschot meer voor dat beetje extra show", zegt hij bij Gazet van Antwerpen.

Iljo Keisse kon niet meer genieten van Zesdaagse van Gent

Bijvoorbeeld een doublette pakken of de grootste tegenstander terughalen en erop en erover gaan. Keisse wist dat de zaal dan ontplofte. Dat was ook zijn grote drijfveer: het publiek. Maar dat lukte niet meer op het einde.

Of toch niet in combinatie met een goede uitslag. Het was frustrerend voor Keisse. "De weken voor de Zesdaagse was ik vaak al niet meer te genieten, en tijdens die zes dagen nog minder. Ik was altijd enorm blij dat het voorbij was", zegt Keisse.

"Vorig jaar zat ik met mijn vrouw in de tribune, er was al een dag of vijf gepasseerd, en ik zei tegen haar: is het dat nu? Heb ik mij hier twintig jaar aan een stuk wekenlang druk in gemaakt? Maar op de piste beleefde ik dat helemaal anders."