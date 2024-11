Nieuwe concurrent voor Van der Poel en Van Aert? Wereldtopper gaat meer focussen op de weg in 2025

In 2025 staan de ogen van Mathieu van der Poel en Wout van Aert opnieuw gericht op het klassieke voorjaar. En mogelijk krijgen ze er een nieuwe concurrent bij.

In de Ronde van Vlaanderen zullen Mathieu van der Poel en Wout van Aert wellicht opnieuw concurrentie krijgen van Tadej Pogacar. De wereldkampioen en winnaar van 2023 staat na een jaar afwezigheid wellicht opnieuw aan de start.

In het volledige voorjaar zullen ze ook meer rekening moeten houden met Filippo Ganna. De Italiaan van INEOS Grenadiers gaat zich in 2025 meer toeleggen op de weg. "De verschuiving naar de weg is een logische stap als je kijkt naar het aantal wedstrijden dat ik doe", zegt Ganna bij Adnkronos.

Ganna laat de baan links liggen

"De tijd die ik op de baan doorbreng is veel beperkter dan alle andere afspraken in mijn programma. Dat betekent dat ik niet meer deel zal deelnemen aan WK’s en wereldbekerwedstrijden op de baan", stelt Ganna.

"Ik wil mijn prestaties op de weg verbeteren en vaker winnen. Winnen is het belangrijkste. Zoveel mogelijk winnen", stelt Ganna nog. De voorbije jaren liet de Italiaan al zien dat hij ook op de weg uit de voeten kan.

Zo werd hij in 2023 tweede in Milaan-Sanremo, na Van der Poel en voor Van Aert, tiende in de E3 Saxo Classic en zesde in Parijs-Roubaix. Dit jaar reed Ganna alleen Milaan-Sanremo, door een schakelprobleem in de afdaling van de Poggio werd hij 40ste.