Toon Aerts grijpt net naast de zege in Merksplas en onthult wat er fout liep

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Net geen overwinning voor Toon Aerts in Merksplas, hij werd tweede. Na enkele moeilijke crossen stond Aerts in Merksplas voor de tweede keer sinds zijn comeback op het podium.

Doordat hij vaak achteraan moet starten is het voor Toon Aerts moeilijk om goede uitslagen neer te zetten dit seizoen. Daarbij komt nog eens het feit dat er ook heel wat snelle crossen zijn, waardoor opschuiven moeilijk is.

In de Koppenbergcross was dat niet het geval, waardoor Aerts zich voor het eerst sinds zijn comeback op het podium kon hijsen met een derde plaats. In Merksplas deed hij nog één plaatsje beter en werd hij tweede.

Aerts tevreden met tweede plaats in Merksplas

"Ik heb een beetje een dubbel gevoel, maar de tevredenheid overheerst wel", zei Aerts achteraf. "Vooraan koersen was de voorbije weken moeilijk, maar dat lukte vandaag al vanaf de tweede en derde ronde."

"Ik kon de koers mee in handen pakken en daar ben ik best wel trots op. De laatste ronde kom ik dan nog wat tekort, dat zijn nog die laatste procentjes en vechtlust. Maar door te koersen zoals vandaag komt dat wel in de toekomst."

Zat de zege er dan niet in voor Aerts? "Ik had misschien net iets te weinig vertrouwen. Ik wist dat ik moest aanvallen waar Laurens (Sweeck, nvdr.) dat deed. Ik zat niet in zijn wiel en moest een gaatje dichtrijden. Dat kreeg ik niet meer dicht."