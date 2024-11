Vanthourenhout en Iserbyt derde keer op rij niet op het podium: Mettepenningen velt zijn oordeel

Al drie crossen op rij stond er geen renner van Pauwels Sauzen-Bingoal op het podium. Na Lokeren en Niel lukte het nu ook niet in Merksplas voor Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout.

De voorbije weken was het moeilijk voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Eli Iserbyt kende vooral pech met onder meer valpartijen in Lokeren en Niel, waardoor hij naast het podium viel. Michael Vanthourenhout had dan weer last van een blessure.

In Merksplas leek er beterschap te zijn bij Michael Vanthourenhout. Hij reed vaak op kop, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met de vijfde plaats. Belgisch kampioen Eli Iserbyt eindigde nog twee plaatsen verder als zevende.

Mettepenningen gerustgesteld over Vanthourenhout en Iserbyt

Algemeen manager Jurgen Mettepenningen was echter niet ontevreden. "Ik vind het absoluut niet negatief", zei hij bij Play Sports. "We hebben mee de koers gemaakt. Michael Vanthourenhout maakte een zeer goede indruk, Eli Iserbyt iets minder."

"Uiteindelijk komen we iets te kort in de finale, in die laatste ronde. Maar wie niet waagt, niet wint. We hebben er alles aan gedaan om te winnen en dat is niet gelukt. Het stelt me wel gerust wat ik gezien heb van Michael Vanthourenhout."

"Bij Eli Iserbyt moeten er nog een paar procentjes bijkomen, maar dat komt wel goed." Zondag in Hamme, de thuisbasis van Mettepenningen, krijgen Iserbyt en Vanthourenhout een nieuwe kans om nog eens op het podium te staan.