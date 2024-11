Analist heeft duidelijke wens over spanningen tussen vader Evenepoel en Lefevere: "Anders zit je met achterstand"

In het verleden leken er wel wat spanningen te zijn tussen vader Evenepoel en Patrick Lefevere, wat het niet noodzakelijk makkelijk maakte voor Remco Evenepoel zelf. Christian Vande Velde hoopt dat dit definitief verleden tijd is.

Ook in Amerika hebben ze het gerucht zien passeren dat Evenepoel een voorstel van Red Bull om tien miljoen euro per jaar te verdienen naast zich heeft neergelegd. In Beyond the Podium, de podcast van NBC Sports, vragen ze zich dan ook af of Soudal Quick-Step de nodige stappen kan zetten om een kopman te ondersteunen zoals ze dat bij UAE of Visma-Lease a Bike doen.

"Het is moeilijk om te zeggen. Bij de beste renners volgt het geld meestal wel, met sponsordeals en dan kunnen ze normaal een team bouwen dat sterk genoeg is. Ik hoop alleen dat dit niet te lang op zich laat wachten. Als Remco dit soort succes blijft hebben, dan kan het team daar verder op bouwen", sluit Christian Vande Velde het niet uit.

Red Bull sterk team in de toekomst

De Amerikaanse ex-renner denkt dat het verleidelijk moet geweest zijn om naar Red Bull te gaan. "Ik denk wel dat Red Bull-BORA-hansgrohe één van de beste teams is waar je in de toekomst als profrenner kunt vertoeven. Misschien is dat vandaag nog niet het geval, maar ik denk dat het wel zo zal zijn binnen 12-18 maanden."

Vandevelde vindt het moeilijk om te oordelen welk team het beste is voor Evenepoel. "Vandaag is het het beste om te zijn waar hij nu is. Ik weet dat er veel spanning geweest is tussen zijn vader en Patrick Lefevere. Desondanks heeft Remco veel succes behaald en heeft het team hem altijd gesteund. Ik weet niet of ik alles moet geloven wat ik lees."

Evenepoel moet focussen op 2025

Vandevelde wil zich daar dan ook niet verder over uitspreken. "Zijn team reed fantastisch dit jaar. Er is niet veel wat ze anders hadden kunnen doen bij Soudal Quick-Step. Landa was één van de beste meesterknechten. Ik hoop dat alle spanning tot het verleden behoort. Anders zit je met een achterstand, als je niet nu al gefocust bent op het volgende seizoen."