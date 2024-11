De leiderschapskwaliteiten van Wout van Aert en Jonas Vingegaard enorm geprezen: "Zij zijn zo veerkrachtig"

Wout van Aert is één van de grote figuren in zijn ploeg, samen met Jonas Vingegaard. Dat staat dan nog los van eventuele resultaten. Vooral hun leiderschapskwaliteiten vallen op.

Dat is alvast wat Bart Lemmen opmerkt. De Nederlander spreekt bij Wieler Revue over de vechtlust en het leiderschap bij die twee mannen. "Als je ziet wat Jonas en Wout hebben doorstaan… Zij zijn zo veerkrachtig. Echte teamspelers ook. Niet dat ze constant met me bezig zijn, maar ze zijn zowel formeel als informeel de absolute leiders van Team Visma | Lease a Bike."

Ze zetten zich dus ook hard in om de andere renners van de ploeg zo goed mogelijk bij te staan. "Ze weten precies hoe ze dat moeten doen. Het kan eens een bedankje zijn, maar ook een korte uitleg over hoe ik dingen een volgende keer beter kan aanpakken." Ze zijn dus verbaal sterk en geven zo het goede voorbeeld aan hun teamgenoten.

Nieuwe leider bij Visma | Lease a Bike

Het toeval wil dat ze bij Visma | Lease a Bike vinden dat ook Lemmen zich opstelt als een leider, hoewel de voormalig beroepsmilitair pas zijn eerste seizoen als profrenner achter de rug heeft. Robert Gesink vond hem in de Tour Down Under al echt leiding geven. "Ik heb het gehoord. Robert zei dat ploegleider Addy Engels de bus kon verlaten, maar zo heb ik het niet ervaren, hoor."

Lemmen was onverwacht de vooruitgeschoven pion geworden voor die rittenkoers. "Daar moet je op een bepaalde manier naar handelen. Dat is wat ik heb gedaan. Het is uiteindelijk ook een beetje het nadoen van anderen. Waarschijnlijk zou niet iedereen de leiding nemen in zijn eerste koers, waardoor het Robert is opgevallen."

Tour Down Under geeft Visma-debutant vrijheid

De omstandigheden leenden er zich ook toe. "Die Tour Down Under was een toffe trip om mee te beginnen. Je bent tweeënhalve week weg met het team en bouwt snel een band op. Daardoor voelde ik ook de vrijheid om de leiding te nemen. Dat had ik op het eerste trainingskamp heus nog niet gedaan, hoor."