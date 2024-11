Enorm verrassend: Primoz Roglic heeft voor een erg negatief effect gezorgd in zijn directe omgeving

Iedereen wil toch samenwerken met een topper zoals Primoz Roglic, zou je denken. Het is niet altijd een lachertje, onthult Tim Podlogar.

Podlogar was dit jaar de inspanningsfysioloog bij Red Bull-BORA-hansgrohe en hield zich bezig met de voedingsstrategieën. Bij Siol verklapt de Sloveen hoeveel druk daar bij kwam kijken. "Wat het team betreft, gebeurden er dit jaar twee belangrijke dingen: de eerste was de komst van Primoz en de tweede was de komst van Red Bull als nieuwe sponsor."

"Beide zaken hebben ertoe geleid dat de ambities van het team veel hoger lagen dan wat we, laten we eerlijk zijn, feitelijk konden waarmaken", geeft toe. De teneur is dat de naam Red Bull wel al op de tenues prijkten, maar de extra financiële middelen nog moesten volgen. "Zo was het eigenlijk ook. We hadden hoge ambities, we wilden de Tour winnen, maar waren er niet klaar voor. We hadden er ook de middelen niet voor."

Veel stress door komst Roglic

"Wie daar anders over dacht, loog tegen zichzelf", is Podlogar duidelijk. Hij heeft die plotse omslag als erg belastend ervaren. "Dit seizoen was extreem stressvol door de komst van Primoz in het team. Als Sloveen voelde ik extra druk, omdat er altijd veel van Primoz wordt verwacht, en ik zou enorm teleurgesteld zijn als hij bepaalde doelen niet kon bereiken door de voeding."

Roglic kwam van bij Visma-Lease a Bike en was daar wel één en ander gewend. "Gezien het feit dat hij uit het meest georganiseerde team kwam en daardoor terecht hoge verwachtingen had, betekende dit uiteraard dat er behoorlijk wat extra werk nodig was. Het monitoren van zijn training en het elke dag plannen van zijn maaltijden was buitengewoon stressvol."

Van Red Bull naar Tudor

Vooral omdat Podlogar op afstand werkte en ook nog een fulltime job had aan de universiteit. Podlogor gaat voortaan wat meer in de luwte werken in de wielerwereld: hij ruilt Red Bull-BORA-hansgrohe voor Tudor Pro Cycling.