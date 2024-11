Geen Nys en geen Iserbyt als winnaar: Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) verslaat op stuur kloppende Belgisch kampioen

Het is niet de revanche van Thibau Nys en ook geen overwinning van Eli Iserbyt geworden in Hamme. Niemand minder dan Niels Vandeputte pakte uit met een krachttoer.

Wie bij de mannen zijn start gemist had, dreigde bij de mannen achteraan voet aan grond te moeten zetten. Thibau Nys had wel de nodige techniek om uit de problemen te brengen. Door een schuiver van Iserbyt kwam er plots een breuk in het pak. Vanthourenhout wilde de mindere vorm achter zich laten en nam Vandeputte, Nys en Orts op sleeptouw.

Nys achtte zijn moment gekomen en leek ontketend. Die teerde natuurlij op revanchegevoelens, want hij vond gisteren dat hij de benen had om in Merksplas te winnen. Het was toch nog te vroeg voor een definitieve beslissing. Het troepte weer samen en zo vormde zich vooraan een elitegroepje van een zestal veldrijders die allen nog kans maakten op de zege.

Nys en Iserbyt rukken zich niet helemaal los

Tijd voor een tweede versnelling, dacht Thibau Nys. Ook deze keer was de Europese kampioen nog niet aan het feest, want hij moest met een renaissance bij Eli Iserbyt afrekenen. Met zijn tweeën voorop dan? Nog niet helemaal, want Vandeputte, Vanthourenhout en Orts beperkten hun achterstand tot enkele lengten. Na een hapering bij Iserbyt groeide bij hen de hoop om nog aan te sluiten.

Vandeputte had nog het meeste overschot in de benen. De renner van Alpecin-Deceuninck ging nog over alles en iedereen over en kon dat dan ook nog eens volhouden tot op de streep. Iserbyt kwam nog achter hem aan, maar dat was te laat. De Belgische kampioen klopte op zijn stuur van ontgoocheling. Vandeputte stak een knappe zege op zak.

Alvarado wint opnieuw bij de vrouwen

Bij de vrouwen won Alvarado na een spannende cross. Brand moest zich neerleggen bij de tweede plaats, Casasola bij de derde.