Thibau Nys is het niet gelukt, maar andere Belg haalt wel zijn gram na zware revanchegevoelens: "Dit betekent veel"

Met zware revanchegevoelens zitten: Thibau Nys weet wat het is. Hij weet ook dat het niet zo eenvoudig is om dan 's anderendaags de puntjes op de i te zetten. Wat bij hem niet lukte, lukte bij Niels Vandeputte wél.

Vandeputte was mede door pech zaterdag in Merksplas pas zesde geëindigd. "Na gisteren zat ik echt met revanchegevoelens en wilde ik laten zien hoe mijn vorm is. Om het dan zo af te maken in een soort duel met Eli Iserbyt, doet toch wel deugd." Vandeputte was misschien wel de slimste door zich in een deel van de wedstrijd afzijdig te houden.

Dat kwam eerder door een samenloop van omstandigheden, want aanvankelijk toonde hij wel initiatief. "Ik weet dat ik altijd nog een slotronde in de benen heb. In het begin reden we even met vier weg, maar op de baan viel het telkens wat stil. Daardoor konden Eli Iserbyt en Lars van der Haar terugkomen. Door een foutje kwam ik iets te ver in dat groepje te zitten. Ik kon het plekje per plekje goedmaken."

Demarrage Vandeputte mondt uit in zege

Vandeputte vatte de slotronde vervolgens aan in de tweede positie. "Dan kon ik mijn demarrage plaatsen aan het water en die reikte tot aan de finish. Met uitzondering van gisteren heb ik altijd top 4 gereden. Om eindelijk de zege te pakken in een grote cross, betekent veel voor mij maar ook voor de mensen die met mij samenwerken. Dit is mijn manier om tegen hen dankuwel te zeggen."

Ze zullen daar blij mee zijn, en ook met zijn manier van aanpak. "Ik denk dat ik tactisch heel goed gereden heb. Ik had op het einde nog de meeste kracht in de benen. Het was een mengeling van kracht en techniek. Ik had de goede combinatie te pakken. Ik ben jaar na jaar aan het groeien. Ik heb een hele goede zomer gehad en ben met heel veel vertrouwen aan het seizoen begonnen."

Crosser van Alpecin-Deceuninck zet stap vooruit

Dat heeft geholpen om nog een stevige stap voorwaarts te maken. "Ik ben blij dat ik stappen aan het zetten ben ten opzichte van vorig seizoen. Dat wordt nu beloond met een overwinning. Ik hoop dat ik de lijn kan doortrekken en er nog zo van die leuke duels aankomen."