Bart Wellens weet waarom Thibau Nys twee keer niet won: "Dat deed hij te veel"

Geen nieuwe overwinning voor Thibau Nys dit weekend. In Merksplas werd hij vierde, in Hamme werd de Europese kampioen na een val in de slotronde 14de.

Na overwinningen in Overijse, op het EK en in Lokeren trok Thibau Nys de sterke lijn door, maar dit keer dus zonder overwinningen. Nys had in Merksplas op het podium moeten staan, maar gaf zijn derde plaats aan ploegmaat Van der Haar.

In Hamme deed Nys opnieuw mee voor de zege, maar kwam hij in de slotronde ten val tegen een paaltje. De schade viel gelukkig mee, maar Bart Wellens stelt dat de Europese kampioen aan erger is ontsnapt.

"Gelukkig bleef zijn valpartij zonder veel erg, want voor hetzelfde geld was zijn seizoen al gedaan", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Nys kwam met een grimas over de streep, maar liep dus geen zware blessures op.

Wellens zag te defensieve Nys

Toch was de zege in Hamme ook zonder die val moeilijk geweest. Nys zat te ver in de slotronde, net zoals in Merksplas een dag eerder. Nys was toen scherp voor zichzelf en maakte zich kwaad om zijn eigen laksheid in de laatste ronde.

Bart Wellens stelt wat het probleem was van Nys. "Dit weekend heeft Thibau te veel gerekend, denk ik. Hij heeft iets te defensief gereden, te lang gewacht. Hij gaf een goede indruk, maar nooit echt genoeg om te winnen."