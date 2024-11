Stevige discussie tussen organisaties van crossen: "Nu is hij te ver gegaan"

Zaterdag streden de crossers in Merksplas om de zege, zondag in Hamme. De organisator van de cross in Merksplas wilde liever op zondag organiseren en uitte kritiek, de organisatie in Hamme dient hem nu van antwoord.

Marc Van Gestel, de organisator van de Superprestige in Merksplas, was boos dat hij zijn cross op zaterdag moest organiseren en niet op zondag. Die plek op de kalender was voorbehouden voor de X2O Badkamers Trofee in Hamme.

Van Gestel stelde onder meer dat het Golazo als organisator in Hamme misschien wel een streepje voor heeft. Hij vindt dat hij evenveel rechten heeft als een andere organisatie. "Wat er is gebeurd tussen ons en Hamme, vind ik echt niet normaal", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Van Gestel vermoedt dat Golazo en Flanders Classics het op een akkoordje gooiden. Vorig jaar werd de cross in Hamme nog in januari gereden, maar nu dus weer eind november. Volgens Van Gestel haken in zijn VIP bedrijven af omdat ze klanten niet meer kunnen overtuigen voor een evenement op zaterdag.

Golazo reageert op uitlatingen Van Gestel

Christof Impens van Golazo reageerde bij WielerFlits op de uitspraken van Van Gestel. "Het is ‘bon ton’ bij de oude garde om alles wat Golazo doet slecht te vinden. Zijn verhaal klopt totaal niet." De cross in Hamme werd tussen 2014 en 2019 altijd in deze periode in november op zondag georganiseerd.

Door de Wereldbeker moest de Hamme echter wijken en terugkeren naar november. En op zondag, want de cross in Hamme wordt georganiseerd in het centrum, op zaterdag zou dat voor een verkeersinfarct zorgen en winkels gijzelen.

Dat Golazo het op een akkoordje zou hebben gegooid met Flanders Classics, de organisator van de Wereldbeker, wuift Impens ook weg. "Wij hebben plaats geruimd voor de Wereldbeker. Marc Van Gestel bezondigt zich vaker aan cafépraat, maar nu is hij te ver gegaan."