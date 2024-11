Bart Wellens gelooft rotsvast in pechvogel Eli Iserbyt: "Ik blijf daarbij"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Eli Iserbyt en Pauwels Sauzen-Bingoal blijven jagen op die overwinning in een klassementscross. Bart Wellens gelooft dat ze snel zullen kunnen zegevieren.

Vorig jaar telde Eli Iserbyt op 19 november al vier overwinningen in een klassementscross, dit jaar won de Belgische kampioen nog geen enkele. Iserbyt won wel in Heerderstrand, maar dat was een Exact Cross.

Dit seizoen lijkt er elke week wel iets aan de hand te zijn. In de eerste cross in Beringen liep het al fout met Ryan Kamp, daarna volgde een schorsing van een week. In Lokeren, Niel en Hamme kwam Iserbyt ten val.

Wellens blijft geloven in Iserbyt

In Hamme werd Iserbyt ten val gebracht door een onvoorzichtige fotograaf, maar de Belgische kampioen knokte zich wel terug in de wedstrijd en werd uiteindelijk tweede. Hij eindigde op amper twee seconden van Niels Vandeputte.

"Je zag wel die ontgoocheling: na de finish klopte hij op zijn stuur. Hij had misschien wel de benen om te winnen, maar botste deze keer op een supersterke Vandeputte", stelt Bart Wellens vast bij Het Nieuwsblad.

"Weer geen overwinning voor Pauwels Sauzen-Bingoal, maar ik blijf erbij dat het tij wel zal keren voor hen", is Wellens stellig. Dit weekend zijn er weer kansen op winst in Kortrijk en Antwerpen voor Iserbyt en Vanthourenhout.