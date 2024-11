Lotto Dstny komt met duidelijk statement over kopman Maxim Van Gils

Vertrekt Maxim Van Gils straks bij Lotto Dstny? De ploeg heeft officieel reageert op het mogelijke vertrek van de kopman die zijn contract wil verbreken.

Maxim Van Gils ligt op ramkoers met Lotto Dstny. De 24-jarige Belg heeft nog een contract tot eind 2026 bij de Belgische ploeg, maar wil vertrekken. Lotto Dstny heeft nu een officiële reactie gegeven over de situatie.

"Op dit moment is Lotto Dstny Team in gesprek met Maxim Van Gils en zijn management om te beslissen over de gezamenlijke toekomst. Gesprekken over een mogelijk vertrek maken deel uit van dit proces", klinkt het in een persbericht.

"Alle partijen willen echter dat dit op de meest correcte, legale en serene manier mogelijke verloopt. Voorlopig willen we geen verdere commentaar geven om ervoor te zorgen dat de gesprekken rustig kunnen doorgaan. Zodra er officieel nieuws is, zal dit worden gecommuniceerd."

Vertrekt Van Gils bij Lotto Dstny?

Van Gils tekende in maart een nieuw contract bij Lotto Dstny tot eind 2026. Daarna brak hij echter helemaal door met een derde plaats in de Strade Bianche en de Waalse Pijl en winst in Eschborn-Frankfurt.

Daardoor wilde Van Gils zijn contract opnieuw laten verbeteren, maar de ploeg botst op financiële limieten, onder meer door het afhaken van sponsor Dstny. Als de ploeg het been stijf houdt, dan dreigt een juridische slag.