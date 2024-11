Na de sneer van Lucinda Brand: Italiaanse Sara Casasola komt met duidelijk antwoord

Lucinda Brand was in Merksplas niet opgezet met het manoeuvre van de Italiaanse Sara Casasola. Zij is echter niet van plan om zich in te houden.

In Merksplas kreeg Ceylin Alvarado plots een voorsprong door een akkefietje tussen Lucinda Brand en Sara Casasola. De Italiaanse wilde Brand voorbij, maar de twee hinderden elkaar daardoor. Alvarado was gaan vliegen.Brand kwam nog tot op drie seconden, maar kwam dus tekort.

Achteraf was Brand wel streng voor Casasola. "Er is wel vaker al eens een actie geweest, waarbij ik dacht: 'Oef'. Dat is ook wel een beetje de cross, maar meestal haalt ze er zelf ook geen voordeel uit. Dan is het helemaal vervelend natuurlijk."

Casasola deinst niet achteruit voor Brand

De Italiaanse Casasola reageerde bij In de Leiderstrui op de woorden van Brand. "Ik deed wat ik moest doen, al is de grens tussen goed en fout soms dun richting de anderen. Maar het is koersen, dus iedereen doet dat als het moet."

Casasola is nog een relatief nieuwe naam in het veldrijden. De Italiaanse nestelde zich vorig seizoen al vaak in de top tien in de Wereldbeker, maar stapte dit seizoen over naar het Belgische Crelan-Corendon en strijdt nu vaak mee om het podium.

"Soms ben ik nog een beetje te lief, ik mag best een beetje meer respect afdwingen", verwijst de Italiaanse nog naar het akkefietje met Brand. Ze is dus niet van plan om zich zomaar aan de kant te laten zetten.