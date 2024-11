Paul Herygers stelt iets vast in het veldrijden: "Geen verrassing voor mij"

Het veldrijden bij de mannen is op dit moment opnieuw bijzonder spannend. Paul Herygers ziet vooral de jonge generatie als de oorzaak daarvan.

In de X2O Badkamers Trofee zijn er in drie crossen al drie verschillende winnaars geweest, in de Superprestige in vier crossen al drie verschillende winnaars en in de drie Exact-crossen ook drie verschillende winnaars.

Geen enkel klassement wordt dit seizoen gedomineerd door één renner. Dat zal wellicht ook niet in de Wereldbeker, die zondag in Antwerpen van start gaat, het geval zijn. Het is elke week opnieuw spannend.

"Het was me ook al opgevallen", zegt commentator Paul Herygers bij Spora. "En het brengt een leuke nieuwe dynamiek met zich mee. Ik heb me dit seizoen nog geen moment verveeld. Velen ruiken hun kans, velen durven te crossen."

Herygers ziet jeugd voor spanning zorgen

Voor Herygers is het een genot om naar te kijken en dat is vooral de verdienste van de jeugd dat er op dit moment veel spankracht is. "Al komt het eigenlijk niet als een verrassing voor mij. Geloof me, die mannen stonden al te trappelen."

Vorig seizoen lieten Nys en Vandeputte zich al zien met enkele zeges, nu presteren ze ook elke week op een constant niveau. "De leerlingen zijn meesters geworden in het lezen van de wedstrijd", stelt Herygers nog.