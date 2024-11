Van Gucht mist Van Aert en Van der Poel niet: "Ze reden de cross kapot"

Het is opnieuw spannend in het veldrijden, met heel wat verschillende winnaars. Ruben Van Gucht ziet onder meer de afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel een grote rol spelen.

Met Laurens Sweeck, Joran Wyseure, Lars van der Haar, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Thibau Nys en Niels Vandeputte zijn er dit seizoen al bijzonder veel winnaars geweest in het veldrijden. Al was dat vorig jaar ook wel zo.

Het verschil is nu wel dat er in slotronde bijna altijd nog een handvol renners kan winnen en het nooit zeker is wie er zal winnen. Dat is de voorbije jaren wel vaak anders geweest. Dat ziet ook commentator Ruben Van Gucht.

Van Aert en Van der Poel namen spanning weg

"Kijk, we hebben vaak genoten van mannen als Nys, Van Aert of Van der Poel, die domineerden. Maar vaak reden die de cross ook kapot. Na twee ronden waren ze al gaan vliegen, nu blijft elke cross weer onvoorspelbaar."

Vorig jaar reed Mathieu van der Poel maar 14 crossen, maar de wereldkampioen won wel 13 keer. Enkel in Benidorm won hij niet door een valpartij in de laatste ronde. In 2018-2019 won Van der Poel liefst 32 van zijn 34 crossen.

De (voorlopige) afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel zorgt dus voor spanning. De vraag is of dat ook zo zal blijven eens de 'Grote Twee' wel opnieuw aan de start zullen komen.