Belgisch kampioen Eli Iserbyt weet wat hij tekort komt: "Daar ligt het aan"

Eli Iserbyt kon dit seizoen nog geen enkele klassementscross winnen. Afgelopen zondag in Hamme kwam hij opnieuw dicht met een tweede plaats, maar moest de zege toch laten aan Niels Vandeputte.

Met een overwinning in Heerderstrand kon Eli Iserbyt de nul al snel wegvegen, maar in een klassementscross lukte het nog niet voor de Belgische kampioen. In Overijse en op de Koppenberg werd hij tweede.

Dat was ook zondag het geval in Hamme. Iserbyt kwam ten val door een fotograaf, maar vocht terug en streed met Niels Vandeputte in de slotronde om de zege. Maar Iserbyt verloor dus de strijd en klopte teleurgesteld op zijn stuur.

"Ik denk dat het conditioneel niet slecht is. Maar het ligt aan het zelfvertrouwen. De laatste drie ronden toonde ik vandaag wel zelfvertrouwen. En dat loont ook. Ik denk dat ik dat de volgende wedstrijden gewoon moet herhalen", zei Iserbyt bij WielerFlits.

Iserbyt rijdt in Kortrijk en Antwerpen

Voor Iserbyt was het in Hamme ook zijn eerste podiumplaats nadat hij zowel in Lokeren, Niel als in Merksplas niet op het podium stond. Het zeker een opsteker voor de crossen van komend weekend.

Iserbyt rijdt zaterdag in de Exact Cross in Kortrijk, ook al telt die niet mee voor een klassement. Zondag staat dan de eerste manche van de Wereldbeker op het programma in Antwerpen. Vorig seizoen won Iserbyt het eindklassement van de Wereldbeker.