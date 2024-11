"Dan word ik heilig verklaard": Florian Vermeersch ziet waanzinnige mogelijkheid met Tadej Pogacar

Florian Vermeersch maakte de overstap naar UAE Team Emirates. Daar zal hij ook aan de zijde van Tadej Pogacar koersen.

Florian Vermeersch maakte na dit seizoen een opvallende overstap van Lotto Dstny naar UAE Team Emirates. Het wordt vooral uitkijken welke rol hij kan spelen in de ploeg.

Al moet Vermeersch daar duidelijk niet lang over nadenken. “Een vrije rol in de klassiekers”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “We hebben in het voorjaar niet echt één grote leider, behalve Tadej (Pogacar, red.) als hij naar de Ronde van Vlaanderen en zo zou komen.”

Voor de rest is het een bijzonder brede ploeg, met veel jongens die hun kans kunnen gaan voor een overwinning. En daar hoort ook Florian Vermeersch bij.

“De manier waarop de ploeg wil koersen tijdens het voorjaar past perfect bij mij. Volgend jaar misschien wel, maar op dit moment kan ik nog niet mee met Van der Poel of Van Aert als zij diep in de finale hun ultieme versnelling doen.”

En als Vermeersch de Ronde van Vlaanderen wint, dan is Pogacar altijd welkom om te feesten. “Ik weet niet of het aangenaam is voor hem om op drukke plaatsen te komen, maar we kunnen altijd eens proberen”, lacht Vermeersch.

“Ik denk dat Lochristi dan op zijn kop staat. En ik denk dat Tom (voorzitter van de fanclub, red.) mij heilig verklaart als we Pogacar naar hier krijgen”, besluit hij.