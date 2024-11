"Ik heb een ziekte": Wout van Aert zorgt voor beroering op Strava

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert trekt met een post op Strava heel wat aandacht. Niemand lijkt te weten wat er precies aan de hand is.

Wout van Aert postte op Strava over een stevig tochtje dat hij gereden heeft. De caption bij de post verontrustte meteen heel wat mensen in ons land.

Van Aert schreef er: “Ik heb een ziekte, ‘t is een heel specifieke’. Er werd meteen op los gespeculeerd wat het wel zou kunnen zijn wat onze landgenoot teistert.

Van Aert heeft zelf nog niets van details prijsgegeven. Volgens onze informatie heeft het echter te maken met zijn deelname aan The Masked Singer.

Van Aert deed een rondritje, waarin je met wat goede wil opnieuw een eekhoorn in kan zien. Dat hij dat opnieuw zou doen, nadat hij lang voor de uitzending een eekhoorn tekende op Strava, zou wel eens de ziekte kunnen zijn waarnaar hij al grappend verwijst.

Maar wat grappig bedoeld was van Van Aert, zorgde bij sommigen blijkbaar voor de nodige paniek. Als we het bij het rechte eind hebben, is die onrust helemaal niet nodig. Het zou ook vreemd zijn dat Van Aert dergelijk nieuws op zo'n manier zou brengen.