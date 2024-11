Tadej Pogacar is het nu al zeker: "Dat wordt mijn moeilijkste koers in 2025"

Tadej Pogacar won in 2024 maar liefst 25 keer en vaak op dominante wijze. De Sloveen kijkt nu al vooruit naar 2025 en weet welke koers de moeilijkste wordt.

In 2025 zal Pogacar bijzonder gemakkelijk te spotten zijn in het peloton in de regenboogtrui. Na het WK won de Sloveen al de Giro dell'Emilia en de Ronde van Lombardije, de kans is groot dat hij er in 2025 nog een paar overwinningen zal bijdoen.

Het is al bijna zeker dat Pogacar in 2025 de UAE Tour, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Tour zal rijden. Dat de Sloveen in voor het eerst sinds 2019 nog eens de Vuelta zal rijden, lijkt zeker.

Kan Pogacar zichzelf opvolgen op WK in Rwanda?

Eind september zal Pogacar op het eerste Afrikaanse wereldkampioenschap in Rwanda zijn regenboogtrui verdedigen. "Ik heb de overwinning al in heel wat andere koersen kunnen verdedigen", zegt Pogacar bij Siol.

"Het WK zal moeilijk worden, omdat het een heel bijzondere koers is en omdat het in het verleden ook niet vaak is voorgekomen dat iemand de titel wist te verdedigen", stelt Pogacar. Met 267,5 km en 5.475 hoogtemeters wordt het wel een WK voor klimmers.

"Het WK zal de moeilijkste zijn om te verdedigen, maar ik ga nog liever naar koersen waar ik nog niet heb gewonnen", stelde Pogacar nog. Dat is ook de reden waarom hij wellicht de Vuelta zal rijden, de enige grote ronde die hij nog niet won.