Tourwinnares Niewiadoma begrijpt kritiek niet: "Niemand is toch boos op Evenepoel?"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Tour de France Femmes was dit jaar bijzonder spannend. De Poolse Katarzyna Niewiadoma won uiteindelijk met vier seconden voorsprong op Demi Vollering.

Een nagelbijter was de Tour de France Femmes dit jaar. Niewiadoma begon aan de slotrit met een voorsprong van 1 minuut en 15 seconden op Demi Vollering en hield uiteindelijk slechts vier seconden over op de Nederlandse.

Vooral de manier waarop Niewiadoma haar voorsprong op Vollering had verkregen zorgde voor kritiek. Canyon//SRAM, het team van Niewiadoma, trok vol door toen Vollering gevallen was. De Poolse noemde dat eerder al "karma".

Niewiadoma trekt zich echter weinig aan van de kritiek. "Valpartijen horen nu eenmaal bij het wielrennen. Niemand is boos op Remco Evenepoel omdat hij derde werd in de Tour de France nadat Primoz Roglic viel", zegt ze bij Cyclingnews.

SD Worx-Protime hielp Vollering niet

Dat Vollering bij haar valpartij bijna twee minuten verloor op Niewiadoma kwam namelijk ook door het gebrek aan hulp dat ze kreeg van haar ploeg SD Worx-Protime. Wiebes, die de valpartij had veroorzaakt, bleef in het peloton en werd achtste in de rit.

Ook Vas, die uiteindelijk de rit won, wachtte in het peloton niet op Vollering. De Hongaarse verklaarde achteraf dat haar oortje niet werkte en ze dus niet wist wat er aan de hand was. Een veel gebruikt excuus in het wielrennen.