Iserbyt, Nys en co zijn gewaarschuwd: "Straks met twee in de finale"

De cross wacht angstvallig op de komst van de drie grote tenoren. Maar er komt nog een andere troefkaart het veld in.

Eén van de verrassingen in het veldrijden tot dusver is ongetwijfeld Felipe Orts. De Spanjaard krijgt er nu echter met Joris Nieuwenhuis nog een ploegmaat bij voor Ridley Racing Team.

Richard Groenendaal is enorm enthousiast over de intrede van zijn landgenoot. Direct zal de Nederlander echter geen potten breken. “De focus is iets verschoven en het zwaartepunt ligt nu tijdens de kerstperiode en de kampioenschappen”, klinkt het in een persbericht.

Vorig jaar nog was Nieuwenhuis Nederlands kampioen en tweede op het WK. Voor Groenendaal kunnen Orts en Nieuwenhuis veel voor elkaar betekenen in het veld.

“We hoopten dat Felipe nog een stap voorwaarts kon zetten in een nieuwe omgeving, wat hij zeker ook heeft gedaan. Dat is heel mooi om te zien! Joris heeft veel pech gekend, maar het gaat nu wel de goede kant uit en we hopen dat hij binnen enkele weken weer de aansluiting kan maken”, klinkt het.

“Op die manier kunnen we straks met twee renners in de finale van wedstrijden geraken, zodat ze elkaar ook kunnen helpen”, zijn de verwachtingen bijzonder hoog.