Manager van Wout van Aert spreekt perceptie in de wielersport ronduit tegen: "We moeten wel oppassen"

Een manager van Wout van Aert wil één verhaal uit de wielersport uit de wereld helpen. De perceptie is dat steeds vaker renners hun contract eenzijdig opzeggen.

Dat zijn taferelen die zich in het verleden toch zeer zeldzaam voordeden. Dat is nog altijd zo, meent Yannick Prévost in Sporza Daily. Prévost is samen met Jef van den Bosch één van de managers van Wout van Aert, namens Isea Sport Management. Van Aert is zelf een voorbeeld van een renner die zijn contract eenzijdig opzegde.

Van Aert verliet destijds de ploeg van Nick Nuyens en kon dan later naar Visma-Lease a Bike. Anno november 2024 houdt de zaak-Van Gils de Belgische wielerwereld in de ban. Prévost ziet er dus geen trend in. "Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat een recent fenomeen is. Als je kijkt naar de voorvallen in de laatste 10 jaar, zijn dat er heel weinig."

Manager Van Aert wil geen wildgroei aan verbrekingen

Dat wil wel nog niet zeggen dat er momenteel geen vuiltje aan de lucht is in de wielerwereld. "We moeten wel oppassen dat er geen wildgroei komt aan eenzijdige verbrekingen", beseft Prévost ook. Anders dreigt het een kakafonie te worden en daar zou de buitenwereld ook door kunnen afhaken. Dat moet zeker vermeden worden.

Is het misschien een optie om richting een transfersysteem met transferbedragen te gaan, zoals dat reeds in het voetbal het geval is? "Dat is momenteel niet mogelijk. Want om een transfersysteem op te zetten, moet je kapitaalkrachtige ploegen hebben. Er zijn wel een aantal rijke ploegen, maar er zijn ook een aantal ploegen zoals Lotto-Dstny die er elk jaar over moeten waken dat ze niet in de rode cijfers afsluiten."

Prévost vindt transfersommen te voorbarig

De wielersport staat dus nog niet ver genoeg. "Een systeem van transfersommen is momenteel te voorbarig voor het wielrennen."