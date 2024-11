Pidcock slaat advies van Bruyneel in de wind en is niet blind voor opmars Thibau Nys: dit heeft de Brit er over te zeggen

Er is al veel inkt gevloeid de voorbije weken over Tom Pidcock. Johan Bruyneel drong er vorige maand nog op aan dat de Brit zich in de toekomst veel meer zou toeleggen op de weg.

Tom Pidcock heeft zich onlangs bij Rouleur Live uitgelaten over de moeilijke situatie bij INEOS Grenadiers, maar zou het volgens Cyclism'Actu ook nog over andere zaken gehad hebben. Over wat hem persoonlijk drijft bijvoorbeeld en over enkele andere renners die naam aan het maken zijn. Hij staat nu nog meer achter zijn overtuiging.

Als Pidcock een Monument wil winnen of succes wil boeken in het rondewerk, moet hij nu de cross en de mountainbike naar de achtergrond duwen en zich volop toeleggen op de weg. Dat is alvast de mening van Johan Bruyneel. "Ik wil een nalatenschap achterlaten aan de wielersport in het algemeen", legde Pidcock in Londen uit wat zijn eigen insteek is.

Progressie bij Thibau Nys

"Ik vind dat het doen van verschillende disciplines je echt helpt bij je vorming als wielrenner. Renners die nu opkomende zijn in het wegwielrennen, zoals Thibau Nys bijvoorbeeld, zijn ook bij de besten in de cyclocross. Dat laat hen toe om ook bekend te worden in het wegwielrennen." Pidcock heeft de progressie van Nys in zowel de cross als op de weg dus wel gemerkt.

"Dat draagt bij aan het creëren van een nalatenschap." Pidcock is dus allesbehalve van plan om het geweer van schouder te veranderen wat zijn eigen aanpak betreft. "Mijn training zal niet veranderen." Hij meent ook dat een discipline als het mountainbiken minder tijd en energie van hem vergt dan sommigen misschien zouden denken.

Pidcock wilde olympisch kampioen worden

"Het is niet zo dat ik dit jaar de hele tijd op het mountainbiken getraind heb. Ik concentreerde me gewoon op de Olympische Spelen in het mountainbike, omdat dat de enige wedstrijd was die ik dit jaar wilde winnen, als ik er eentje moest uitkiezen."