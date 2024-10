Johan Bruyneel dringt aan op belangrijke carrière-ommezwaai voor Tom Pidcock: "Het wordt tijd"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tom Pidcock heeft er opnieuw een opmerkelijk seizoen opzitten. De Brit werd opnieuw olympisch kampioen mountainbiken, maar op de weg kon hij maar één keer winnen.

Het wegseizoen van Tom Pidcock zit er nog niet op, hij rijdt donderdag nog Gran Piemonte en zaterdag de Ronde van Lombardije, er kan dus nog een tweede zege van het seizoen bijkomen. Voorlopig blijft het enkel bij de Amstel Gold Race.

In zijn hele profcarrière op de weg heeft Pidcock nog maar vijf koersen gewonnen, terwijl hij toch al aan zijn vierde seizoen bezig is. Johan Bruyneel vindt dan ook dat het voor Pidcock tijd is dat hij zich volledig op de weg richt.

Pidcock krijgt stevig loon bij INEOS Grenadiers

"Hij is al wereldkampioen veldrijden geweest en tweevoudig olympisch kampioen op de mountainbike. Dat is iets heel groots. Hij noemt het nog steeds zijn favoriete discipline, net zoals Van der Poel. Het wordt nu echter tijd dat hij zich gaat richten op de weg", zegt hij bij The Move.

Pidcock wordt dan ook rijkelijk betaald door INEOS Grenadiers, het zou om zo'n 4 miljoen pond per jaar gaan. Maar daar krijgt de Britse ploeg, die vooral belangen heeft op de weg, dus weinig voor terug.

"Hij moet zich echter meer focussen op de weg, of minder geld verdienen", zegt George Hincapie. "Hij krijgt klassementsrenner-loon betaald." Bruyneel gaat nog iets verder. "Hij verdient als een grote ronde-winnaar."