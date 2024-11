Tadej Pogacar moet nog niet van Remco Evenepoel wakker liggen ... maar misschien wel van amateurrenner

Tadej Pogacar was het voorbije seizoen iedereen de baas. Zelfs een Remco Evenepoel of Jonas Vingegaard konden hem weinig maken. Het is de vraag of een amateurwielrenner dat wel kan doen.

Het lijkt absurd, maar er is wel een amateurwielrenner die naam aan het maken is. Een prestatie van de Canadees Jack Burke is opgevallen. Hij heeft op Strava het record van ex-wielrenner Vincenzo Nibali op de Mortirolo verbroken met maar liefst 1 minuut en 7 seconden. Burke heeft voorlopig dus zijn plekje in de geschiedenisboeken beet. De 29-jarige renner beschrijft die prestatie op Instagram. "Het is gewoon één van die dagen waarop je voelt dat je je beste benen hebt. Je kijkt naar de cijfers van je vermogen en beseft: ja, ik heb een goede dag." Dat zou naar verluidt niet het enige record zijn dat hij recent heeft neergezet. Ook op een andere iconische klim reed hij naar eigen zeggen vlot naar boven. Record op Stelvio zou ook verbroken zijn "Ik heb vorige week het record op de Stelvio gebroken, maar ik moest dat eigenlijk nog een paar weken geheimhouden", beweert Burke. Om de één of andere reden zou hij die cijfers nog niet online mogen plaatsen. "Iemand die mij een profcontract wil geven, heeft het recht om op de hoogte te zijn over dat record. Aan alle anderen: doe maar alsof je dit niet gehoord hebt, tot ik het mag posten." Het is wel degelijk een droom van Burke, die tot dusver alleen in continentale ploegen en clubteams heeft gereden, om het te schoppen tot profwielrenner. "Ik weet niet wat ik meer kan doen. Ik heb alles gedaan wat ik kan", verwijst hij naar zijn records. "Ik wil gewoon een kans om te strijden tegen de besten in de wereld", aldus Burke. Tadej Pogacar is gewaarschuwd Hij heeft ook al een volgende uitdaging in zicht: het breken van het record van Tadej Pogacar op de Col de Madone. Benieuwd wat de Sloveen daar van vindt.