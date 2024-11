Tim Declercq kiest heel bijzondere naam voor zijn pasgeboren zoontje

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tim Declercq en Tracey Debruyne hebben er een kindje bij. Ze kozen voor een wel heel originele naam.

Tim Declercq en zijn echtgenote Tracey verwelkomden hun tweede kindje. Na dochtertje Marilou, ondertussen 4 jaar en 4 maanden oud, hebben ze nu ook een zoontje.

Alfie heet het kindje, toch wel een naam die je in onze streken niet vaak hoort. De bevalling liep zeer vlot en met 50 cm en 3,065 kilogram lijkt alles perfect in orde.

“Als Alfie weent, dan zingt ze een liedje voor hem. Het is aandoenlijk om zien”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen. In ons land is de naam Alfie nog maar 9 keer gebruikt.

Vooral voor opa Karel Declercq is het een zegen dat er nu een kleinzoon in de familie komt. “Mijn zus heeft al vijf kinderen, maar die dragen de naam van haar man natuurlijk. Mijn broer Benjamin heeft er nog geen.”

De naam Alfie komt niet vaak voor. “Je hoort het inderdaad weinig. Wij vonden een naam op ‘ie’ goed klinken: Billie, Archie… maar het werd dus Alfie. Het overgrote deel van de reacties is ook positief. Maar wij horen het graag dus…”