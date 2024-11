Ex-ploegmaat bij Visma-Lease a Bike rakelt anekdote op over waanidee Primoz Roglic: "Ik dacht: die gast is geschift"

Primoz Roglic heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Hij koerst niet meer bij Visma-Lease a Bike, maar kent er wel nog ex-ploegmaats waar hij vroeger mooie tijden mee heeft beleefd.

Thomas Gloag rijdt anno 2024 wel nog altijd voor Visma-Lease a Bike. De Brit werd uitgenodigd door de op records jagende amateurwielrenner Jack Burke voor de podcast How To Become A Pro Cyclist. Burke vroeg hem naar zijn indruk over Roglic, die vorig jaar aan de zijde van Gloag de Giro heeft gewonnen. "Hij is een absolute killer op de fiets, hij is ongelooflijk."

Gloag verklapt ook iets opvallend over hoe het brein van Roglic werkt. De Sloveen laat de focus haast nooit los. Daar staat Gloag nog altijd van te kijken. "Na de finish na de slotrit van die Giro zag je hem tijdens het diner genieten, maar je kon ook merken dat hij al aan de volgende koers aan het denken was. Ik dacht: man, je hebt net de Giro gewonnen."

Roglic verraste ploegmaat in 2023

De geboren Londenaar haalt nog een anekdote boven. Roglic had in het eerste deel van die Giro een lelijke smak gemaakt. 's Anderendaags moesten ze zich haasten om op tijd aan het ontbijt te zijn en de lift zat vol mensen. "Het is niet zo dat ik hem vaak zei wat hij moest doen, maar nu zei ik hem wel dat we de trap moesten nemen", lacht Gloag. Waarna hij een verrassend antwoord kreeg.

"Roglic zei: 'Tom, ik kan niet van de trap lopen". Je kon niet zien dat hij veel pijn had, maar hij kon letterlijk niet van de trap lopen. In de meeting over de rit van de dag begon hij daarna over het winnen van de etappe. Ik dacht: "Die gast is geschift, hij kan niet van de trap lopen, maar wil wel de etappe winnen"." Zo zit Roglic nu eenmaal in mekaar.

Mentaliteit Roglic veelzeggend

Uiteraard won Roglic die etappe niet. "Het was een waanidee. Diezelfde mentaliteit zorgt er wel voor dat hij in zijn carrière prachtige resultaten behaald heeft. Het komt omdat hij zo'n enorm zelfvertrouwen heeft. Hij is een geweldige leider."