Opdoffer van formaat! Team Ridley en Joris Nieuwenhuis moeten opnieuw teleurstellend nieuws naar buiten brengen

Joris Nieuwenhuis is niet aan zijn eerste teleurstelling toe. Het maakt het echt wel een opdoffer van formaat dat hij dit weekend in Antwerpen niet kan crossen.

Sinds hij sukkelt met de huidaandoening gordelroos is het voor de Nederlander al een ware lijdensweg geweest. Het is nog altijd wachten op de eerste veldrit van Nieuwenhuis in loondienst van Team Ridley na zijn vertrek bij Baloise Trek Lions. Vorig weekend stonden de crossen van Merksplas en Hamme op zijn programma. Het bleek toch nog te vroeg om daar in actie te komen.

Zijn comeback werd dus nog met een week uitgesteld. Komende zondag in Antwerpen zou het dan eindelijk zover zijn. Nieuwenhuis zou zijn rentrée maken, uitgerekend in de eerste Wereldbekermanche van het seizoen. Helaas zal ook dit niet gebeuren. Nieuwenhuis moet zijn wederoptreden nog maar een keertje uitstellen. Het is dus ongeveer hetzelfde verhaal als een week geleden.

Team Ridley pleit voor geduld

Met dat verschil dat er deze keer geen datum meer wordt aangeduid voor de eerstvolgende wedstrijd. Ridley brengt het nieuws naar buiten via sociale media. "Soms vereist het geduld om progressie te maken", opent het veldritteam de update rond zijn renner. "Ondanks geweldige vooruitgang in recente weken heeft Joris nog een beetje meer tijd nodig om terug in competitie te komen."

Er zit niets anders op dan te luisteren naar zijn lichaam. "Na een meer intensieve trainingsperiode is duidelijk geworden dat zijn lichaam er nog niet klaar voor is. We leggen ons volledig toe op het ondersteunen van Joris bij zijn herstel. We zullen het proces niet overhaasten", wil Ridley zich niet blindstaren op het vastleggen van een wedstrijd voor zijn comeback.

Gezondheid Nieuwenhuis komt op eerste plaats

De aandacht moet nu inderdaad in de eerste plaats gaan naar de gezondheid van Nieuwenhuis, hoe jammer het ook is dat we hem nog niet in actie zien in het veld.