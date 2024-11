Sven Nys heeft concrete en erg uiteenlopende verwachtingen voor de veldrijders Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Net zoals iedereen zit ook Sven Nys, als liefhebber tenminste, te wachten op Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Zij moeten hun intrede nog maken in dit veldritseizoen.

Sven Nys is één van de gasten in de podcast van WielerFlits. Het enerverende is dat we niet enkel in het ongewisse blijven over wanneer Van Aert en Van der Poel het veld induiken, we kennen ook helemaal hun programma nog niet. "Commercieel is dat natuurlijk wel goed gezien, want er wordt elke dag over geschreven", verklaart Nys waarom ze hun programma nog niet bekendmaakten.

"Ze staan alle dagen met hun afbeelding ergens in een magazine, op social media, enzo verder. Hoe langer je wacht, hoe meer aandacht je krijgt." Het kan nu wel niet al te lang meer duren. "Er gaat zeker wel een aankondiging komen, misschien begin december. Ik verwacht dat Wout van Aert iets vroeger in competitie gaat komen dan Mathieu van der Poel."

Van Aert al langer bezig met opbouw

Nys kan die verwachting ook staven met argumenten. "De reden hiervoor is dat Wout minder gekoerst heeft, zware revalidaties heeft gehad, geen WK heeft gereden. Hij is al langer bezig met de opbouw richting dat volgende seizoen. Mathieu zou er héél laat kunnen instappen. Ik weet het niet helemaal zeker, maar dat is het gevoel dat ik heb."

Waar spreken we dan concreet over? "Het zouden misschien maar drie of vier wedstrijden kunnen zijn." Zelfs als dat zo zou zijn, neemt Van der Poel er waarschijnlijk wel het WK veldrijden bij. "De zeven wereldtitels van Erik De Vlaeminck, dat blijft een record dat nog altijd staande is. Mathieu is er heel dicht bij en ik denk echt dat hij daar wel mee bezig is."

Van der Poel kan nog op recordjacht

Van der Poel is vooralsnog een zesvoudig wereldkampioen veldrijden. "Hij zal het veldrijden niet verlaten voor er acht wereldtitels achter zijn naam staan", verzekert Nys.