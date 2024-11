Van Den Abeele en UCI hebben gloednieuw idee om Van Aert en Van der Poel weer vaker naar de cross te lokken

We willen graag weer het beeld zien waarop Van Aert en Van der Poel present tekenen op de cross, voor de ogen van een massa fans. De UCI heeft een idee om dat voor elkaar te krijgen.

De UCI en Peter Van Den Abeele maken zich de laatste tijd niet bijzonder populair door te dreigen met maatregelen voor crossers die bewust de Wereldbeker over te slaan. Het zou misschien beter zijn om op een positieve manier veldrijders aan te moedigen om aan die wedstrijden mee te doen en dat doen ze ook wel. Van Den Abeele speelt open kaart bij Sporza.

De UCI Sports Director trekt het zelfs open naar ook andere disciplines. "Een ploeg als Ineos heeft met Filippo Ganna een topper die deelneemt aan grote piste-evenementen. Dat is mooi, maar in ruil krijgt Ineos daar geen WorldTour-punten voor. Dat willen we bespreken en veranderen." Die verandering kan ten vroegste ingaan in 2026.

Punten voor WorldTour-licenties

"Waar wij naar zullen streven, is dat er punten vanuit andere disciplines zullen worden meegenomen voor het ploegenklassement dat de WorldTour-licenties bepaalt", legt Van Den Abeele uit. "We kunnen op die manier een meerwaarde bieden aan de ploeg door te stellen dat we hen voluit ondersteunen als ze renners laten rijden in andere disciplines."

Een mooi voorbeeld is de nieuwe Ridley-ploeg. Die heeft de ambitie om op verschilende disciplines in te zetten en een volwaardige ploeg uit te bouwen. "En ook de broers-Roodhooft doen dat met hun wegploeg, de veldrijders, hun MTB'ers en zelfs in e-cycling. Daar willen we ploegen dus voor belonen." Dat zullen ze bij Alpecin-Deceuninck graag horen.

Mooi aanbod voor Van der Poel en Van Aert

Het kan dus goed nieuws zijn voor de 'Grote Twee' uit de cross en hun respectievelijke teams. "Punten die Van der Poel en Van Aert dan in de Wereldbeker behalen, kunnen ze meenemen naar de weg."