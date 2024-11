Demi Vollering heeft er genoeg van: "Dat frustreert me enorm"

Demi Vollering verlaat na een woelig jaar SD Worx-Protime en gaat voor het Franse FDJ-SUEZ rijden. De Nederlandse is het beu dat ze een slecht imago aangepraat krijgt.

Na vier jaar verlaat Demi Vollering SD Worx-Protime, dat al in maart liet weten dat de Nederlandse niet bij de ploeg zou blijven. Het werd daarna nog een woelig jaar met onder meer een pijnlijke tweede plaats in de Tour.

Ook op het WK in Zürich liep er veel mis, Vollering leek tegen haar landgenotes Vos en Markus te koersen. Het leverde haar uiteindelijk een vijfde plaats op, Lotte Kopecky werd voor de tweede keer op rij wereldkampioene.

Vollering is de vele kritiek beu

"Ik voelde me enorm schuldig en schaamde me voor hoe ik had gekoerst. Daarom viel die shitload aan negatieve reacties me extra zwaar. Dat wisten mensen natuurlijk niet, dus dachten ze nog even extra tegen me aan te moeten schoppen", zegt Vollering bij NRC.

De Nederlandse probeerde niet te veel van de negatieve reacties te lezen. Het beeld dat ze egoïstisch is en alleen maar voor zichzelf rijdt, stoort Vollering dan ook. "Dat frustreert me enorm."

"Het doet pijn om weggezet te worden als iemand die haar teamgenoten niets gunt. Dat is gewoon niet wie ik ben. Door die coach lukte het goed om met kritiek om te gaan. Maar dít onderwerp krijg ik nog steeds niet lekker van me afgezet", stelt Vollering nog.