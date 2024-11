Niels Vandeputte heeft zo zijn eigen mening over hinderlijke ploegenspel van Pauwels Sauzen-Bingoal

Voor de vierde keer dit seizoen moest Niels Vandeputte tevreden zijn met de tweede plaats. In Kortrijk stond hij wel al voor achtste keer dit seizoen op het podium.

In Hamme trok Niels Vandeputte afgelopen zondag nog aan het langste eind, zijn eerste zege in België van dit seizoen. In Kortrijk streed hij opnieuw mee voor de zege, maar moest uiteindelijk de zege aan Eli Iserbyt laten.

"Ik vind dat Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout een mooi ploegenspel hebben gespeeld. Ik kon een paar keer tussenkomen maar ik had niet de benen om dat constant te doen of zelf in de aanval te gaan", zei Vandeputte achteraf.

Vandeputte over ploegenspel van Iserbyt en Vanthourenhout

"Met Jente Michels had ik ook iemand van onze ploeg in de kopgroep, maar wij hadden niet de kracht om zoals Iserbyt en Vanthourenhout tekeer te gaan. Als we konden, hadden we ook zo gereden. Toen Eli aanviel, wist ik al meteen dat de zege weg was."

Zijn ploegmanager Christoph Roodhooft klaagde over de hinderlijke manier waarop Iserbyt en Vanthourenhout reden in Kortrijk. "Het ploegenspel kon ook op dit parcours. Ik begrijp Christoph wel dat hij dit een hinderlijke manier van koersen vond", stelde Vandeputte.

"Voor mij is dat ook niet de leukste manier van crossen, maar zij speelden het netjes zonder ons te hinderen. Ik heb enkele keren de gaten kunnen dichten, tot die laatste keer. Jente Michels probeerde de kloof ook nog even te dichten maar ik denk dat ik gewoon blij mag zijn met die tweede plaats", besloot Vandeputte.