Wordt Toon Aerts het slachtoffer van zijn eigen succes? "Vanaf nu moet het..."

Toon Aerts wilde presteren in de Wereldbeker in Antwerpen en heeft dat ook gedaan. Hij werd knap achtste een bezorgde zichzelf zo een groot cadeau zondag in Dublin.

Zaterdag liet Toon Aerts de Exact Cross in Kortrijk nog schieten om alles op de eerste manche van de Wereldbeker te zetten. Die was belangrijk, want de eerste zestien in de uitslag mogen zondag in Dublin op de eerste twee rijen staan.

Voor Aerts is die startpositie al een heel seizoen een probleem, door een gebrek aan UCI-punten moest hij in Antwerpen vanop de vijfde rij starten. Daardoor moest Aerts al veel energie steken om zelfs vooraan te geraken.

Aerts op de eerste rij in Dublin

"Ik vind het al heel knap dat Toon dit seizoen al twee keer op het podium heeft gestaan", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. Maar Toon Aerts deed het zondag voortreffelijk en werd achtste in Antwerpen.

Daardoor mag Aerts zondag in de twee manche in Dublin vanop de eerste rij starten. En daardoor zal Aerts volgens Wellens ook anders aan de start staan in de Ierse hoofdstad. "Hij start op de eerste rij, vanaf nu moet het goed zijn."

Volgens Wellens mag Aerts in Dublin met niets minder dan een plaats in de top acht vrede nemen. "Voordien was het altijd van alles kan en niets moet", stelt Wellens nog. En zo legt Aerts zichzelf wat meer druk op.