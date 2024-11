Sven Nys ziet zoon Thibau andere weg inslaan: "Daar hangt alles van af"

Thibau Nys rijdt dit seizoen een uitgebreid programma in het veld. Toch kan dat in de toekomst wel gaan veranderen, stelt vader Sven Nys.

Dit seizoen begon Thibau Nys aan zijn seizoen op 12 oktober in Beringen, maar daarvoor zette hij wel al op 25 augustus een punt achter zijn wegseizoen. En Nys gaat ook door tot het WK veldrijden op 2 februari.

Dat is een vrij uitgebreide winter in het veld en anders dan bijvoorbeeld Van Aert, Van der Poel of zelfs Pieterse. Zij beginnen pas eind december aan hun seizoen in het veld en crossen maar ruim een maand.

Volgens vader Sven Nys heeft Thibau de ambitie om in de cross eerst nog een aantal zaken af te vinken. Maar hij is er ook van overtuigd dat het veldrijden Thibau sterker maakt en hem helpt op de weg.

Wegseizoen zal invloed hebben op veldrijden van Thibau Nys

Toch sluit Sven Nys niet uit dat het veldritseizoen van Thibau de komende jaren korter wordt. Als hij ambitie heeft in de Strade Bianche of Milaan-Sanremo is een start van het seizoen in oktober niet mogelijk.

"Maar alles hangt af van wat er zomers gebeurt", zegt hij bij WielerFlits. "Welke grote ronde rijdt hij bijvoorbeeld in 2025? Als dat de Vuelta is, moet je nadien wel herstellen. Dan kun je ook niet in oktober gaan crossen. Dat bekijken we de komende periode."