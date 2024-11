"De crossers die nog wat willen winnen, weten het": D-day komt eraan

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Afgelopen weekend liet Christoph Roodhooft weten dat er belangrijk nieuws aankwam. Deze week wordt er normaal bekendgemaakt welke crossen Mathieu van der Poel zal rijden.

Het was lang wachten op groen licht, maar Mathieu van der Poel zal deze winter dan toch in het veld te zien zijn. Even leek het er op dat de Nederlander een winter zou overslaan.

Maar zover komt het dus niet. Al moeten we ook niet denken dat het zoals vorige winter zal zijn. Van der Poel zal wellicht slechts vijf crossen rijden, het WK al inbegrepen.

“Het is ontzettend lullig, oneerlijk en soms een tikje denigrerend naar de Eli Iserbyts, de Thibau Nysen en de Lars van der Haars die al sinds begin oktober het publiek proberen te vermaken”, vertelt Thijs Zonneveld aan Algemeen Dagblad.

“Maar de afwezigheid van VDP hangt boven het pelotonnetje veldrijders als een donderwolk waaruit het elk moment kan gaan regenen. Iedereen heeft het erover, iedereen kijkt ernaar. De crossers die nog wat willen winnen, weten dat het moet gebeuren voordat de storm losbarst.”

Het is opvallend dat Van der Poel, maar ook Wout van Aert en Pidcock elk jaar voor een kortere crossperiode kiezen, maar toch smult iedereen ervan als nooit tevoren.