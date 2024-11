Eli Iserbyt vindt keuze van Niels Vandeputte vreemd: "Ik snap het eigenlijk niet"

Heel wat crossers trekken nu naar Spanje om er wat extra te trainen. Sommigen slaan zelfs een manche in de Wereldbeker over, maar dat begrijpt Eli Iserbyt niet.

Zondag staat in de Ierse hoofdstad Dublin de tweede manche van de Wereldbeker op het programma. Een week later trekt de Wereldbeker naar het Italiaanse eiland Sardinië. De volgende cross in België wordt pas op 14 december in Herentals gereden.

Voor heel veel crossers is deze periode dan ook ideaal om te ontsnappen aan het Belgische weer en naar Spanje te trekken. Niels Vandeputte geeft zelfs de voorkeur aan zijn stage en laat de Wereldbeker in Dublin schieten.

Belgisch kampioen Eli Iserbyt begrijpt dat niet helemaal. "We zijn een maand of anderhalve maand aan het crossen. Het seizoen duurt in totaal iets meer dan drie maanden. Dan trek ik liever door en zie ik wel waar het schip strandt", zegt hij bij Kop over Kop.

Iserbyt over overslaan van wedstrijden

"Vorig jaar ben ik ook op mijn limiet gebotst (op nieuwjaarsdag belandde hij met stevige buikgriep en uitdrogingsverschijnselen op spoed, nvdr.), maar dat is wel goed uitgedraaid. Ik snap ook niet hoe de meeste renners het gaan doen."

Professionele veldritploegen, zoals Pauwels Sauzen-Bingoal, zijn namelijk verplicht om met minimaal drie renners, mannen en vrouwen, deel te nemen aan alle wereldbekermanches. "Hopelijk wordt die regel dan niet negatief voor sommige ploegen", stelde Iserbyt nog.

"Nu zijn er twee weken met een enkele wedstrijd, met één wedstrijd per week is het wel gemakkelijk om nog bij te trainen. Ik had eigenlijk liever een cross gehad op zaterdag, maar die zijn er nu niet."