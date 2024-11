Ex-trainer Wout van Aert moet nieuwe pupil helpen Van der Poel het vuur aan de schenen te leggen: "Intimiderend"

Mathieu van der Poel kijkt maar beter uit. Met de hulp van de ex-trainer van Wout van Aert staat misschien wel een nieuwe concurrent op in het klassieke werk.

Eén van de meest veelbelovende jongeren onder de klassieke renners is Laurence Pithie. De 22-jarige Nieuw-Zeelander blikt bij Rouleur terug op zijn jaren bij Groupama-FDJ. "De ploeg gaf mij een kans na mijn resultaten op de piste. Naar Europa gaan vond ik supermoeilijk. Van koersen met maximum 50 man in Nieuw-Zeeland ging ik van koersen op brede wegen in Europa."

Pithie herinnert zich zijn debuut in een Europese wegwedstrijd als de dag van gisteren. "Mijn eerste wegkoers was Le Samyn, een 1.1-wedstrijd waar ook Van der Poel aan de start stond. Dat was vrij intimiderend." Pithie reed die koers in 2021 niet uit, maar heeft sindsdien massa's progressie gemaakt. Vorig jaar reed hij top 15 in Le Samyn, Milaan-Sanremo, Brugge-De Panne en Parijs-Roubaix.

Ervaring van Lamberts moet helpen

Pithie versierde zo een overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe en zal bij die ploeg samenwerken met Marc Lamberts, de ex-trainer van Wout van Aert. "Hij heeft veel ervaring in de klassiekers. Hopelijk kan hij me naar een hoger niveau tillen op training, we zijn beiden supergemotiveerd om te verbeteren. Ik ben heel blij om zo iemand, die me dagelijks bijstaat, in mijn kamp te hebben."

De nieuwkomer bij Red Bull geeft er blijk van zowel zelfkritisch te zijn als te barsten van het zelfvertrouwen. Hij spreekt publiekelijk uit dat hij Milaan-Sanremo wil winnen. "Ik reik naar de sterren", grijnst hij. "Sanremo is waar het voor mij zal beginnen wat de klassiekers betreft en daarna komt Parijs-Roubaix. Roubaix kan soms een loterij zijn, maar momenteel domineert Van der Poel zulke Monumenten."

Pithie wil Van der Poel beconcurreren

Om in die wedstrijden succesvol te kunnen zijn, moet hij dus voorbij Van der Poel. "Ik wil met hem kunnen concurreren. Ik weet dat het ambitieus is en ik nog jong ben, maar je moet ergens beginnen."