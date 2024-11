Talent Alpecin-Deceuninck niet akkoord, maar weer verontrustend geluid over leven na Van der Poel: "Maken ons zorgen"

Is er leven na Mathieu van der Poel? Dat is een vraag waar ze zich in Nederland steeds vaker over buigen. Niet iedereen ziet het somber in, maar er zijn toch wel enkele verontrustende geluiden.

Vooral analist Thijs Zonneveld trok al meermaals aan de alarmbel. Volgens hem kampt het Nederlandse wielrennen met een minicrisis als je Van der Poel wegdenkt. Ook bij Visma-Lease a Bike zitten ze niet zonder zorgen. Tibor del Grosso van Alpecin-Deceuninck meent dan weer dat er wel voldoende Nederlands talent is, maar Rudi Kemna trekt dat in een bepaalde categorie toch in twijfel. Kemna is Head of Coaching bij dsm-firmenich PostNL en zegt bij WielerFlits hoe ze bij zijn ploeg ontwikkeling van Nederlands talent benaderen. "Dat is iets waar wij vol mee bezig zijn. Maar ook wij maken ons een beetje zorgen over de breedte in Nederland. Volgend jaar zijn er opnieuw minder junioren die in de wedstrijdcategorie gaan deelnemen." Pool aan Nederlands talent steeds kleiner "Het lijkt er dus op dat de pool waar we Nederlands talent uithalen, steeds kleiner en kleiner wordt", moet Kemna vaststellen. Een ploeg uit de WorldTour kan natuurlijk niet enkel aan talent uit het eigen land denken en moet ook een internationale bril hanteren. "Wij als team zijn zeker begaan met het Nederlands wielrennen, maar wij scouten ook wereldwijd talenten. We zijn een WorldTeam en moeten ook daar vol op inzetten." Een Nederlands georienteerd ProTeam zou mogelijk voor de oplossing kunnen zorgen. "Misschien wel. Er is een heel pak talent dat zich niet verder kan ontwikkelen, omdat ze misschien op een te laag niveau rijden, misschien zelfs werk ernaast moeten zoeken of alleen nog maar criteriums rijden. Dan ontwikkel je niet de capaciteiten die je misschien wel hebt." Nood aan Nederlands verbindingsteam Bovendien zijn de plaatsjes in de opleidingsteams ook beperkt. "Het zou dus heel goed zijn, absoluut heel goed, als er een soort verbindingsteam tussen de opleidingsploegen en profformaties komt te hangen."