Opvolging voor Van der Poel of niet? Talent van Alpecin-Deceuninck kijkt raar op en spreekt Zonneveld & co tegen

Is er opvolging voor Mathieu van der Poel of niet? Niet alle neuzen wijzen hierover in dezelfde richting bij onze noorderburen.

Tibor Del Grosso ziet de toekomst wel positief in. Hij moet zichzelf en zijn generatiegenoten natuurlijk een beetje verdedigen. Het 21-jarige talent van Alpecin-Deceuninck komt bij Wieler Revue terug op het WK in Zürich: hij werd in Zwitserland achtste bij de beloften. "Van tevoren wist ik dat het een heel zware wedstrijd ging worden. Ik was blij verrast dat ik zo ver meeging. Op den duur had ik zelfs het idee dat ik kon winnen."

Dat was dan wel iets te hoog gegrepen: de laatste ronde was er voor hem te veel aan. "Ik had de hele koers goed gegeten dus het was zeker geen hongerklop. Ik heb het wel verschrikkelijk koud gehad in de laatste ronde. Op een van de laatste klimmetjes werd ik licht in m’n hoofd en ging het kaarsje uit. Dat gevoel had ik nog nooit eerder gehad."

Del Grosso moest pas op einde lossen op WK

Het is een ervaring waar hij zeker van zal leren. "Blijkbaar kan ik ook op dit soort parkoersen met mannen als Widar, Christen en Del Toro mee. Maar uiteindelijk moest ik natuurlijk wel lossen en wordt een Duitser van 80 kilo wereldkampioen. Dat is dan een beetje zuur. Normaal gesproken hoef ik bergop niet onder te doen voor hem."

Del Grosso was in zijn leeftijdscategorie ook al Nederlands kampioen geworden. "Ik ben heel trots op hoe we als ploeg het EK en het WK gereden hebben. Dat zijn natuurlijk nog veel grotere koersen dan het NK. Er stond dit najaar nog een artikel op de NOS dat er geen Nederlands talent is voor de komende jaren. Daar was ik wel verbaasd over."

Del Grosso vindt kritische noot vreemd

Ook Thijs Zonneveld heeft al aan de alarmbel getrokken en vindt dat er weinig talent is als je Van der Poel wegdenkt. "Het EK hebben we echt in handen genomen en dat was heel vet. Vreemd dat je dan daarna te horen krijgt dat er geen talent meer is", vindt Del Grosso.