Van Aert en Van der Poel verplichten organisatoren tot drastisch nieuwe denkwijze: "Megavedetten die sport overstijgen"

De organisatoren kunnen er stilaan niet meer omheen. Iedereen droomt ervan Van Aert en Van der Poel tegen elkaar te zien strijden in het veld. Het moment breekt stilaan wel aan om na te denken over de cross als een sport zonder Van Aert en Van der Poel.

Christophe Impens van Golazo stelt in HLN vast dat de kijkcijfers standhouden. "Afhankelijk van de dag en het weer kijken tussen de 350.000 en de 600.000 mensen naar veldrijden-zonder Van der Poel-en-Van Aert op televisie." Dat kan nog stevig oplopen als binnenkort Van Aert én Van der Poel aan de start van een cross komen. "Blijft er één afwezig, is het verschil toch minder uitgesproken. Mensen kijken uit naar een duel."

Tomas Van den Spiegel verdedigt opnieuw hoe de kalender in elkaar steekt. "'Hij is opgebouwd rond de Grote Twee', hoor ik. Maar we zien toch dat hij ook de andere jongens de nodige flexibiliteit schenkt. De vrees vooraf was wat het allemaal zou geven zonder Mathieu en Wout. Maar je merkte toch dat de andere klassementen opnieuw wat extra aandacht en belang genereerden, waar de Wereldbeker anders mee wegloopt."

Van der Poel en Van Aert groter dan de cross

Gelukkig zijn er wel een aantal traditiecrossen die ongeacht het deelnemersveld bol staan van spektakel en sfeer. Impens en Van den Spiegel hebben de boodschap wel begrepen, als het over Van der Poel en Van Aert gaat. "Mathieu en Wout zijn megavedetten, die de wielersport overstijgen, meerdere doelen hebben en hogere ambities koesteren", aldus Impens.

De twee toppers worden nog altijd heel graag met open warmen ontvangen, maar als ze zouden passen voor de cross, is daar ook begrip voor. "Hoe graag we dat met z'n allen ook zouden willen: ze kunnen niet alles rijden. En dus moeten wij, Belgische organisatoren, ons stilaan voorbereiden op cross zonder Van der Poel en Van Aert."

Switch maken richting generatiewissel

Het is de switch maken richting een generatiewissel. "Het moment dat Mathieu en Wout zullen afhaken komt elke dag dichtbij. We houden daar rekening mee en werken er met z'n allen aan", besluit Flanders Classics-CEO Van den Spiegel.