Visma Lease a Bike krijgt kritiek en verdedigt Wout van Aert: "Dat kunnen wij simpelweg niet beloven"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Visma Lease a Bike is van oorsprong een Nederlandse ploeg. Al is er niet echt veel meer Nederlands aan, zo valt te horen.

Naar aanleiding van het einde van het wielerjaar had Grischa Niermann een gesprek met Wielerrevue over zijn ploeg Visma Lease a Bike. De laatste tijd komt er meer en meer kritiek dat de Nederlandse ploeg nog weinig Nederlandse accenten en renners heeft.

“We zijn een ploeg met Nederlandse roots, maar inmiddels hebben we ook een hoop internationale sponsoren. We willen bovenal de beste ploeg ter wereld zijn, en daarvoor hebben we de beste renners nodig”, klinkt het.

De keuzes worden dan ook heel erg simpel te maken. “Als een Nederlander en buitenlander van hetzelfde niveau zijn, dan kiezen we allicht eerder voor de Nederlander. Maar we kiezen vooral voor de beste renner. Neem Simon Yates: er is gewoon geen Nederlander die kan wat hij kan.”

Bepaalde renners hebben ook ambities die niet stroken met de plannen die Visma Lease a Bike met hen heeft. “Het is ook geen geheim dat we graag waren doorgegaan met Tim en Mick van Dijke. Zij willen alleen het medekopmanschap in de klassiekers. Ik kan dat begrijpen, maar met de ploeg die wij hebben kunnen we dat simpelweg niet beloven.”

"Als je een stap zet en je wordt sterker dan Wout, dan zijn wij de ploeg die je kansen geeft. Kijk naar Jonas in het verleden met Primož. Maar ja, als we de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix willen winnen dan heeft Wout bij ons nog steeds de grootste kans."