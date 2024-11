Onthulling Soudal Quick-Step slaat alles: deze Belgische wielrenner verdient wel wat extra rust

Soudal Quick-Step heeft het een onthulling gedaan op basis van de cijfers waar het over beschikt. Eén van zijn renners heeft wel wat extra rust in het tussenseizoen verdiend.

Alle wielerploegen zijn voorzien van allerlei mogelijke data over hun wielrenners. Dat is dan meestal met het opzet om die bewuste renners naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. Aan het einde van een wielerseizoen kan er ook gewoon eens naar de statistieken gekeken worden, om te zien of er zo geen opvallende zaken vastgesteld kunnen worden.

Dat is bij Soudal Quick-Step vast en zeker wel het geval. De Wolfpack doet uit de doeken dat Mauri Vansevenant de renner is met de meeste wedstrijdkilometers op zijn teller in 2024. Hij heeft maar liefst 12822 kilometers gefietst in wedstrijdformat dit jaar. Dat is bijna 1500 kilometer meer dan de volgende met de meeste wedstrijdkilometers.

Vansevenant ziet er de humor van in

Het is dus een waanzinnig druk jaar geweest voor Mauri Vansevenant, die er zelf mee moet lachen als hij de statistieken ziet passeren op sociale media. "Mauri heeft de afstand tussen Portugal en Zuid-Korea op zijn fiets gespendeerd dit jaar", hebben ze bij de Wolfpack berekend. Een wel heel opvallend feitje om op je cv te kunnen zetten.

Soudal Quick-Step deelt overigens de volledige top 3 mee van renners met de meeste wedstrijdkilometers. Het mag niet verbazen dat die bestaat uit allemaal renners die aan de start gestaan hebben in twee grote ronden. Voor Vansevenant was dat dan de Giro en de Vuelta. Hij heeft die twee grote ronden ook helemaal uitgereden en bleef nog koersen tot 20 oktober.

Vervaeke en Landa ook in top 3

Louis Vervaeke is de tweede man met de meeste wedstrijdkilometers: hij heeft 11352 kilometers op zijn teller. Daarna komt Mikel Landa met 11279 kilometer.