Tom Pidcock nam opvallend besluit na woelige periode: "Vond het heerlijk"

Tom Pidcock kende enkele woelige weken, maar blijft dan toch bij INEOS Grenadiers. Toch nam de Brit een drastische beslissing met het oog op volgend seizoen.

Tom Pidcock leek INEOS Grenadiers ondanks een contract tot eind 2027 te verlaten voor het Zwitserse Q36.5 Pro Cycling. Het Britse team wilde zelfs een deel van het loon van Pidcock betalen bij zijn nieuwe ploeg.

Zover kwam het uiteindelijk niet. Pidcock blijft gewoon bij INEOS Grenadiers en heeft nu teruggeblikt op de woelige periode. "Dat kwam grotendeels door de media. Die willen twee kanten van je laten zien: de winnaar of de verliezer", zegt hij bij Cyclist Podcast Magazine.

"Een genuanceerd verhaal is er eigenlijk nooit. Je leest zo veel verschillende verhalen..." Pidcock nam dan ook een drastische beslissing. "Ik heb alles verwijderd van sociale media toen ik op vakantie was. Dat was heerlijk."

Pidcock gaat vol voor de weg in 2025

Na zijn tweede olympische titel in het mountainbiken wil Pidcock zijn focus ook volledig op de weg leggen in 2025. En de Brit beseft dat hij beter moet doen dan dit jaar. "Het laatste seizoen zat sowieso vol met pieken en dalen."

"Ik vond het niet slecht, ik was er ook nog vaak dichtbij. Voor komend seizoen wil ik duidelijker zijn voor mezelf: wat wil ik écht bereiken? Dan kan ik denk ik nog een paar procentjes winnen", besluit Pidcock nog.