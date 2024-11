Jonas Vingegaard doet stevig de wenkbrauwen fronsen: "Ben niet bang van één sigaret"

Er is heel wat te doen over de koolstofmonoxide rebreathers die gebruikt worden in het peloton. De UCI stelde op zijn congres een verbod voor op het gebruik ervan.

Tijdens de Tour de France onthulde Escape Collective dat Visma-Lease a Bike, UAE Team Emirates en Israel-Premier Tech de koolstofmonoxide rebreathers gebruiken. Vingegaard en Pogacar gaven het gebruik ook toe. Op haar jaarlijkse seminarie in Nice vroeg de Internationale Wielerunie UCI deze week aan ploegen en renners om niet over te gaan tot het "herhaaldelijke gebruik" van de koolstofmonoxide rebreathers. Vingegaard over gebruik van koolstofmonoxide rebreathers De UCI doet dat om dat koolstofmonoxide een gevaarlijk gas is, maar dat wel prestatiebevorderend zou zijn bij herhaaldelijk gebruik. "Wij gebruikten het bij Visma-Lease enkel om te testen of onze hoogtestage werkte of niet", zegt Jonas Vingegaard bij Sporza. "Als de techniek misbruikt wordt, dan begrijp ik de beslissing om het te verbieden." Maar over de negatieve bijwerkingen van koolstofmonoxide voor de gezondheid is Vingegaard minder kritisch. "Het inhaleren van koolstofmonoxide komt overeen met het roken van een sigaret. Veel mensen roken meerdere sigaretten op een dag. Ik ben niet bang van één sigaret. Niet dat ik zelf ooit al een sigaret heb gerookt", besloot de Deen al lachend.





